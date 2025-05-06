Мэрия направила 51 млн на обустройство тротуаров на месте трамвайных рельсов

Компания «Мосинжиниринг» стала единственным участником торгов на обустройство тротуаров на чётной стороне проспекта Победы в Калининграде. Контракт с ней, как с единственным поставщиком, был заключен 29 апреля на сумму 51,115 млн руб.

Срок контракта — 226 дней. Подрядчику предстоит провести работы по «устройству тротуара по пр. Победы от ул. Каштановая аллея до ул. Радищева (четная сторона) в г. Калининграде». В документе отмечается, что к работам компания должна была приступить немедленно после заключения контракта. В соответствии с проектной документацией, «Мосинжиниринг» должен разобрать пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля на протяжении двух километров. На их месте должны быть обустроены тротуары, заезды для машин и парковки.

Ранее очевидец сообщил, что на проспекте Победы в Калининграде идёт «разрушение трамвайной линии» в районе перекрёстка с ул. Марины Расковой. «Выломаны рельсы и сложены рядом, экскаватор выкорчёвывает шпалы. 3 мая 2025», — рассказал местный житель.

В середине апреля жители Калининграда обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушения трамвайной инфраструктуры города. Глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки информации, поступившей от граждан.

В конце ноября 2024 года жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения. В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо.

При этом власти Калининграда заявляют, что не намерены полностью уничтожать трамвайную инфраструктуру, однако работы по демонтажу рельсов планируют продолжить.

Здание конечной станции «Октябрьская», расположенное на бывшем кольце трамвая на проспекте Победы, включили в список имущества МП «Геоцентр» под уставные задачи приватизируемого предприятия. Как говорится в ответе первого заместителя главы администрации Калининграда Игоря Шлыкова на информационный запрос «Нового Калининграда», «Геоцентр» намерен использовать здание и участок рядом с ним под парковку.

Территория бывшего кольца в настоящее время не застроена, рельсы были демонтированы в 2023 году. Ранее глава администрации Елена Дятлова заявляла, что территория кольца застроена частично.