Власти: заключение госэкспертизы по проекту школы на Мариенко ожидается в июне

Власти Калининграда рассчитывают получить положительное заключение госэкспертизы по проекту строительства школы на ул. Мариенко в июне 2025 года. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству городского совета депутатов в четверг, 22 мая.

«На стадии получения положительного заключения государственной экспертизы сейчас находится строительство общеобразовательной школы по улице Героя Мариенко. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы — июнь этого года. Строительство школы на 1725 мест запланировано в рамках национального проекта „Молодёжь и дети“. На указанные цели уже предусмотрены и доведены бюджетные ассигнования в размере 4 млрд рублей», — сообщила и.о. директора МБУ «Управление капитального строительства» Надежда Илларионова.

О том, что под школу на ул. Мариенко выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года. В том же году начали проектирование, за основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной. Работы выполняла компания «Асгард» и должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не случилось.

Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей.

В марте 2025 года пресс-служба горадминистрации сообщила, что под школу выделен участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 (за филиалом Нахимовского училища) площадью 51 243 кв. метра, принадлежавший ранее Минобороны РФ. В апреле проект получил отрицательное заключение государственной экспертизы.

Как сообщала ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова, начать строительство планируют в августе текущего года, а открытие школы намечено на 1 сентября 2027 года, однако дата будет актуальна только в том случае, если «у нас не будет проблем и с подрядной организацией».

Ранее также сообщалось о том, что школа на ул. Мариенко, как и здание на Благовещенской, должна стать корпусом школы № 58 на ул. Артиллерийской. Однако в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» Елена Дятлова отметила, что окончательное решение на этот счёт ещё не принято.