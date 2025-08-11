С жителя Татарстана взыскали 1 млн, похищенный мошенниками у пенсионерки из Правдинска

Прокуратура Правдинского района защитила права пенсионерки, пострадавшей от действий телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В январе 2025 года аферисты под предлогом защиты денежных средств убедили 74-летнюю жительницу Правдинского района перевести им 1 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела было установлено, что банковский счет, на который поступили деньги пенсионерки, принадлежит жителю Республики Татарстан.

Прокурор Правдинского района обратился в Набережночелнинский городской суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца банковского счета. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.