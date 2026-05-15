В ДТП на Южном обходе Калининграда пострадали дети (видео)

Фото: ГАИ Калининградской области
Продолжение: 7-летний ребенок, пострадавший в ДТП на Южном обходе, умер в больнице
На Южном обходе Калининграда в четверг, 14 мая, произошло ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 14 мая 2026 года в 18:58 на автодороге Южный обход города Калининграда со стороны улицы Емельянова в направлении Московского проспекта следовал автомобиль „Мерседес“ под управлением 20-летнего водителя, который допустил наезд на остановившийся на проезжей части дороги в связи с технической неисправностью с включенной аварийной световой сигнализацией автомобиль „Черри“ под управлением 41-летней водителя. В результате ДТП водитель и пассажиры (7 и 14 лет) автомобиля „Черри“ получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


