В Калининграде составили протоколы на продавцов клубники в четырех точках

С наступлением теплой погоды в Калининграде увеличилось количество рейдов по выявлению нелегальных торговцев сезонной продукцией. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В четверг сотрудники муниципального контроля проверили четыре точки продажи клубники — на улице Карла Маркса, у гостиницы «Калининград», на улице Баранова и в районе площади Победы. По итогам рейда на продавцов составили протоколы.

Как пояснили в администрации, претензии к таким торговцам связаны с тем, что они работают в местах, не включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

«Это „бизнес“, который не вносит в бюджет арендную плату и который почему-то ставит себя выше нормальных предпринимателей, исправно платящих налоги и работающих по закону. В конце-концов, а сколько мусора после них каждое утро выгребает наша „Чистота“», — отметили в мэрии.

В администрации также перечислили признаки нелегальной торговли. У продавцов зачастую отсутствует информация о торговой точке, сертификаты качества на продукцию и медицинские книжки. Товар нередко хранится в открытых ящиках или прямо на земле, а покупателям не выдают чеки.

Калининградцам рекомендовали не приобретать продукцию у нелегальных торговцев и напомнили, что клубнику можно купить в магазинах, на рынках и в официальных нестационарных торговых объектах.