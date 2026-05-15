Дятлова: на территории «Фридландских ворот» начались «масштабные работы» по благоустройству (фото)

На территории музея «Фридландские ворота» начались «масштабные работы» по благоустройству. Об этом сообщила в соцсетях глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«В рамках проекта благоустройства планируем провести масштабные работы. Это включает создание новых тротуарных дорожек, установку современных малых архитектурных форм, комплексное озеленение территории. Особое внимание уделим установке современных информационных стендов для фото- и видеоконтента, рассказывающего о прошлом нашего края», — говорится в сообщении.

Обновлённое пространство будет доступно для всех, добавила сити-менеджер.

Власти Калининграда нашли подрядчика для благоустройства территории музея «Фридландские ворота» в марте 2026 года. Победителем торгов стало ООО «Декоративные культуры», согласившееся выполнить работы за 34 741 923 рубля при начальной стоимости 45 713 057 рублей. На благоустройство отводится 115 дней.

Работы проводятся по адресу: ул. Дзержинского, 30, 32, на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140603:1440. Площадь участка — 23 956 м², благоустройства — 6 000 м². Запланированы устройство покрытий тротуаров, освещения, ремонт подпорной стенки из кирпича и ступеней из бутового камня, монтаж малых архитектурных форм (входной арки, скамеек и урн) и озеленение на площади 4 382,6 м².

Согласно проекту, сквер представляет собой дорожку, вымощенную плиткой, по обеим сторонам которой необходимо высадить 20 кустов сирени. Также планируется высадка декоративно-лиственных и хвойных растений, обустройство газона. Вдоль дорожки устанавливаются стенды с тематическими фотографиями, историческими документами и пр. Тротуарные дорожки должны быть выложены из клинкерного кирпича.

На склоне в зоне сцены планируется обустройство амфитеатра, состоящего из крупных ступеней, предназначенных для размещения зрителей на открытом воздухе и просмотра фильмов.