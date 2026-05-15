Беспрозванных в очередной раз поручил наладить бесперебойную закупку лекарств для льготников

Губернатор Алексей Беспрозванных поручил наладить и обеспечить бесперебойную закупку льготных лекарств для жителей Калининградской области. Отчет о проделанной работе нужно будет представлять ежемесячно. Об этом глава региона сообщил в ходе своего отчета 14 мая.

В прошлом году на лекарственное обеспечение жителей области направили 3 млрд, а в этом году — почти 4 млрд руб. Если в 2025 году льготные препараты получили 49 тыс. человек, то за первые четыре месяца 2026-го — 52 тыс.

Беспрозванных отметил, что ранее наблюдались проблемы с финансированием, однако обращения о том, что не все категории жителей, вовремя получили лекарства, поступают до сих пор.

«Сегодня задача, чтобы лекарственными средствами были своевременно обеспечены наши пациенты. Ещё поступает обращения о том, что не все категории граждан вовремя получают лекарственные средства. Поэтому министерству здравоохранения и заместителю председателя правительства, который за это отвечает, я ставлю на особый контроль. Средства выделены — отработайте, — сказал губернатор. — Знаю, что рассказывают мне о том, что возникает какая-то логистика иногда. У нас регион особенный с точки зрения расположения. Надо об этом думать заранее, а не тогда, когда [лекарства] заканчиваются. Я прошу наладить эту работу и обеспечить бесперебойную закупку лекарств с отчётом ежемесячно».

Ранее «Новый Калининград» рассказывал о проблемах с лекарствами, с которыми сталкивались региональные льготники в 2025 и начале 2026 года. Как утверждали источники, знакомые с ситуацией, трудности с препаратами возникли из-за недостаточного финансирования. Этот вопрос поднимала на заседании комитета по соцполитике Заксобрания в ноябре 2025 года представитель прокуратуры области Маргарита Шуваркина, отметив, что по этому вопросы регион находится на контроле Генпрокуратуры.

Губернатор Алексей Беспрозванных в ходе Дней Калининградской области в Совете Федерации в феврале 2026 года рассказал, что расходы на лекарственное обеспечение в регионе за пять лет выросли в три раза и, по оценкам властей, будут продолжать увеличиваться. Он обратил внимание, что «федеральная составляющая» расходов растет значительно меньше и предложил закрепить правила определения федеральных расходов на лекарственное обеспечение на уровне не менее 30% фактических расходов субъектов Российской Федерации.

В марте стало известно, что на приобретение лекарств для льготных категорий граждан в бюджете 2026 года дополнительно предусматривается 400 млн руб., минздраву поручено создать в регионе необходимый запас лекарственных препаратов.


