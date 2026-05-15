После тёплой пятницы в Калининграде ожидаются прохладные и дождливые выходные. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В выходные воздушная масса сменится на северную, так что на улице станет заметно прохладнее и температура едва ли превысит +15°C. Будет преобладать спокойная и облачная погода, в воскресенье высока вероятность дождей в континентальной части области», — говорится в сообщении.

В субботу ночью по области +7...+10°C, преимущественно облачно, в первой половине ночи местами возможен небольшой дождь. Утром +7...+12°C (на востоке области к полудню до +13...+14°C), в Калининграде, у побережья и на западе региона переменная облачность, без существенных осадков, на востоке области — облачно с прояснениями, временами возможны небольшие дожди. Днём в Калининграде и области до +13...+16°C (у побережья до +10...+13°C), переменная облачность, в восточной части региона (Черняховский, Гусевский, Озёрский, Краснознаменский, Правдинский, Неманский районы) вероятны дожди. Вечером похолодает от +10...+13°C на закате до +6...+9°C к полуночи, будет облачно с прояснениями. Ветер ночью южный и юго-восточный, утром юго-западный, днём и вечером преимущественно северо-западный, слабый (1-6 м/с).

В воскресенье ночью +6...+9°C, облачно, на востоке региона возможны слабые/умеренные дожди. Утром потеплеет до +10...+13°C к полудню (за исключением побережья), будет облачно с прояснениями и временами возможны слабые/умеренные дожди (наименьшая вероятность осадков — у побережья и на западе региона). Днём +12...+14°C (местами до +15°C, у побережья +10...+12°C), облачно с прояснениями, местами возможны слабые/умеренные дожди (особенно в центральной, восточной, южной частях региона). Вечером +9...+12°C, облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди в континентальной части области. Ветер преимущественно северный, ночью и утром — слабый (1-4 м/с), днём и вечером — слабый/умеренный (3-7 м/с).

В первой половине следующей недели температурный фон, согласно предварительному прогнозу, будет умеренно прохладным (днем +13...+17°C, ночью +6...+10°C), высока вероятность периодических дождей. Во второй половине недели есть тенденция к усилению влияния высокого давления, что может наладить погоду в регионе и повысить дневной температурный фон до комфортных +20°C и выше.