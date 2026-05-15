Проект пятиэтажной гостиницы в Светлогорске-1 одобрили после доработки

Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект гостиницы на ул. Вокзальной, 8 в Светлогорске-1, отклоненный ранее из-за претензий регионального управления МЧС к обеспечению пожарной безопасности. Одобрение он получил в ходе заседания совета 13 мая.

Исправленный проект, представленный архитектором Александром Башиным, сохранил прежние основные параметры: пять этажей, общая площадь около 2550 кв. м (вместе с подземной парковкой), номерной фонд — 57 номеров. Проектом предусмотрено 10 машино-мест — 2 гостевых и 8 на подземной парковке. Земельный участок с кадастровым номером 39:17:010032:23 имеет площадь 1000 кв. м и расположен рядом с железнодорожной станцией Светлогорск-1, за постом ГИБДД.

В ходе обсуждения спорным моментом вновь стали пожарные проезды. С двух продольных сторон здания организовать полноценный подъезд пожарной техники невозможно из-за размеров участка. Приглашенный проектировщиком специалист по пожарной безопасности предложил компенсационные меры: разработать документ предварительного планирования действий пожарных подразделений, установить люки между балконами, с устройством вертикальных металлических закрепленных лестниц между балконами пятого, четвертого и третьего этажей, а также использование переносных трехколенных лестниц. Он отметил, что в пожарной части Светлогорска отсутствует автолестница — ближайшая находится в Пионерском и прибудет через 14 минут, тогда как автоцистерны с переносными лестницами доедут за 5 минут.





Представитель регионального управления МЧС вновь не поддержал проект, заявив, что предложенные решения не соответствуют требованиям законодательства и не гарантируют спасение людей. По его мнению, объект нового строительства можно спроектировать иначе — вплоть до уменьшения площади застройки.

В ходе обсуждения участники заседания отметили, что окончательную оценку достаточности мер по пожарной безопасности должно дать не ведомство и не градсовет, а экспертиза проектной документации. «Точку в данной ситуации может поставить только экспертиза, которая несет за это ответственность. Я извиняюсь, это как судьи — есть защита, есть обвинение, есть судья, который в конечном счете принимает решение и несет за него ответственность. Вот в нашей проектной системе это может сделать только экспертиза», — прозвучало на заседании.

Помимо этого, на заседании напомнили, что инвестор осведомлен о рисках, а желание максимально использовать небольшой участок неизбежно ведет к некоторым расхождениям. «И когда вот это желание инвестора не совпадает с параметрами участка, оно в конечном-то итоге говорит только об одном — о том, что участок больше нужен. Вот и всё. Чтобы и экономика сложилась, и все необходимые требования были обеспечены просто нужен больший участок, о чём мы, собственно, изначально и говорили в рамках предыдущего рассмотрения», — заключили на градсовете.

По итогам голосования проект был принят для дальнейшей разработки и реализации. Застройщику необходимо предоставить в министерство градостроительной политики архитектурные решения с учетом подсветки и документы, подтверждающие пожарную безопасность, включая положительное заключение экспертизы.

Напомним, в январе градсовет отклонил проект строительства гостиницы из-за вопроса пожарной безопасности. По словам докладчика, перепад высот на участке составляет шесть метров, что делает невозможным обеспечение пожарных проездов. Вместо этого застройщик планировал разработать предварительный план тушения пожара.

Земельный участок на ул. Вокзальной, 8 власти Светлогорска выставили на торги в апреле 2025 года. На участке было расположено практически полностью разрушенное нежилое здание довоенной постройки, начальная цена составляла 13,393 млн рублей. Имущественный комплекс выкупило за 16,41 млн рублей ООО «Жизнь у моря».

Изображения: из презентации, представленной на градсовете