Горвласти сообщили об ограничении движения на Донского в районе школы № 47

Городские власти сообщили об ограничении движения на улице Дмитрия Донского в районе школы № 47 на ближайшие выходные дни из-за проведения ремонтых работ на теплосетях. Информация об этом размещена в телеграм-канале администрации Калининграда.

«В связи с проведением срочных ремонтных работ на тепловых сетях будет временно ограничено движение транспорта на улице Дмитрия Донского в районе школы № 47. Период перекрытия: с 15 по 17 августа 2025 года. Просим водителей заранее планировать маршрут движения и учитывать данное ограничение при поездках по городу», — говорится в сообщении.