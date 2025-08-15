На монтаж системы уличного оповещения в Зеленоградском МО выделили 870 тысяч

На монтаж системы уличной звукофикации населенных пунктов Зеленоградского муниципального округа выделили 870 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 25 августа, итоги подведут 28 августа. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с даты заключения договора.

Согласно техзаданию, «устройство усилительное с управлением по GSM и радиоканалу, с передачей речи и записанных сообщений, с тремя рупорными громкоговорителями» предназначено для эксплуатации на открытом воздухе на предприятиях, в населенных пунктах, а также в местах большого скопления людей. Устройство должно в том числе передавать сообщения «Внимание всем» и «Тревога».

