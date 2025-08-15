Проект спорткомплекса с теннисными кортами в Светлогорске прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства спортивного комплекса с двумя теннисными кортами в Светлогорске. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Проектную документацию готовили АО «Западный проектно-изыскательский институт «Запводпроект» и ООО «Стандартпроект» (Калининград). Застройщик — ООО СЗ «Твоя недвижимость». Положительное заключение получено 15 августа 2025 года. Форма экспертизы — негосударственная.
В Светлогорске указанная компания занимается строительством ЖК из 16 пятиэтажных домов на ул. Хуторской.