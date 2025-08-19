Проект локальных очистных сооружений в Пионерском прошёл госэкспертизу

Госэкспертиза одобрила проект строительства локальных очистных сооружений, устанавливаемых в районе ул. Флотской в Пионерском. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Вест-Проект» (Калининград). Застройщик — Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» Пионерского городского округа. Положительное заключение получено 19 августа 2025 года.