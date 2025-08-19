В КЖД уточнили расписание поездов Гурьевского направления

Работы по замене стрелочных переводов на станции «Дзержинская-Новая» будут проводиться 22 и 29 августа. Об этом сообщили в КЖД в качестве уточнения ранее предоставленной информации.

В указанные дни в расписание движения утренних поездов Гурьевского направления внесены изменения. В частности, пригородный поезд, отправляющийся из Гурьевска в 7:20, будет прибывать на станцию «Голубево» 22 и 29 августа на 5 минут позже — в 8:20.

Пригородный поезд сообщением Голубево — Калининград 22 и 29 августа отправится со станции «Голубево» на 5 минут раньше — в 9:35.

Время прибытия и отправления этих поездов по остальным станциям и остановочным пунктам маршрутов остаётся без изменений.