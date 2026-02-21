«Разброс» прогнозов: погода в Калининградской области 21 февраля

В субботу, 21 февраля, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода со смешанными осадками. Максимальная температура воздуха днём +1°С. Ветер южный, 5 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы — 758 мм рт. ст. Относительная влажность 62%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в субботу прогнозирует в Калининграде дневную температуру в пределах −2°С. В Зеленоградске, Пионерском и Балтийске ноль градусов. На остальной территории региона −2...-3°С. По всей области возможен небольшой снег.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре пасмурно, без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки −6,2°С, днём −1,8°С, к вечеру температура повысится до 0,6°С, а влажность увеличится с 75 процентов до 91.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. «Днём осадки — снег, мокрый снег, вечером переходящий в дождь. Ветер южный, юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью −4...-9 градусов Цельсия, днём 0...-3 градуса Цельсия. Видимость 4-7 км, в осадках 500-1000 м. На дорогах снежный накат, гололедица». При этом опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» обещает в субботу «начало потепления». «Днем в Калининграде и области до −1...-4°C, утром и в первой половине дня — переменная облачность/облачно с прояснениями и без осадков, во второй половине дня и вечером — облачно с прояснениями/облачно, после обеда в Калининграде и на западе региона начнется слабый/умеренный снег (местами позёмка), который к вечеру распространится на всю область и будет переходить в мокрый снег. Вечером на западе области (Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Правдинский, Гвардейский, Полесский р-н, включая Калининград) потеплеет до 0...+1°C, возможен мокрый снег с дождем. Ветер переменный с южного на юго-западный, в Калининграде и области: слабый/умеренный (2-8 м/с), в порывах до 9-12 м/с, у побережья — умеренный/свежий (4-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с (особенно над акваториями заливов, на Куршской и Балтийской косе). Атмосферное давление будет понижаться с 762 до 757 мм.рт.ст.» — сообщают метеорологи-любители.

