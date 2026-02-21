В Зеленоградске из-за аварии без тепла остались 20 многоквартирных домов и больница

В Зеленоградске из-за аварии без тепла остались 20 многоквартирных домов и больница

В Зеленоградске в субботу утром из-за аварии перестала работать одна из котельных. По этой причине в настоящее время отсутствует теплоснабжение в ряде домов и медучреждении. Об этом сообщает официальный телеграм-канал муниципального округа.

«Около 8.00 произошла аварийная остановка квартальной котельной на улице Лесопарковой. Без тепла сейчас находятся около 20 многоквартирных домов и районная больница. Аварийная бригада ведёт поиск утечки теплоносителя — на трассе и домах. После обнаружения незамедлительно приступят к устранению аварийной ситуации», — говорится в сообщении.


