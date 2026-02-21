В Зеленоградске ресторан попросили пересмотреть репертуар в сторону русскоязычного

В администрацию Зеленоградска поступила жалоба на то, что в городе на всю улицу звучат иностранные песни из одного из ресторанов. Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» газета «Волна».

Обращение властям направила Татьяна В.: «И это каждый день с утра до ночи. Может, репертуар пересмотреть надо? Например, мне неприятно, у нас много русскоязычных исполнителей».

В администрации муниципалитета сообщили, что с собственником ресторана провели рабочую встречу и договорились о снижении уровня громкости и пересмотре репертуара в сторону русскоязычных исполнителей.