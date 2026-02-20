Власти Калининграда прокомментировали платежи за отопление «на полпенсии»

Власти Калининграда прокомментировали платежи за отопление «на полпенсии»

Возросшие суммы в счетах за отопление, которые жители Калининграда получили в феврале, связаны в основном с аномально холодной погодой, но есть и частные случаи. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в соцсети «ВКонтакте».

К прямому эфиру поступил ряд вопросов на указанную тему. «Почему не проверяете монополиста по предоставлению тепла? В этом году он задрал цены не на процент инфляции, а в два раза! Платёжки приходят на полпенсии по теплу», — гласит один из комментариев. «Обращается Московский, 78. Тепло завышено», — написала ещё одна посетительница страницы горадминистрации во «ВКонтакте».

Елена Дятлова ответила сразу всем: «С конца предыдущего года у нас наблюдается аномально низкая температура воздуха, в связи с чем жители многоквартирных домов получают квитанции с увеличенной платой за услугу отопления. Это не связано с увеличением тарифа. Тариф на тепловую энергию повышался с 1 июля 2025 года на 12,6%. С 1 января 2026 года была произведена индексация тарифа на 1,7% в связи с повышением ставки НДС».

Что касается дома на Московском проспекте, то там, по словам Дятловой, прошёл срок поверки общедомового счётчика, поэтому учёт потреблённой тепловой энергии проводится по среднемесячному потреблению. Единственный совет в данном случае — как можно скорее провести поверку счётчика.

Жалобы на большие счета за жилищно-коммунальные услуги поступали и в адрес областных властей. Первый замгубернатора Валерий Шерин также пояснил, что существенного роста тарифов не было — платежи выросли из-за морозного января. В систему подавался теплоноситель более высокой температуры. При это Шерин всё же обещал «отработать с минрегконтролем по индивидуальным обращениям в части правильности начислений».

