Калининградец получил 11 лет за наркотики и попытку дать взятку сотруднику ФСБ

В Калининграде вынесен обвинительный приговор 45-летнему местному жителю, который заказал онлайн наркотики из Южно-Африканской Республики, а также предлагал взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, в ноябре 2023 года подсудимый Г. через сеть «Интернет» заказал у неустановленного лица наркотическое средство ибогаин, являющееся стимулятором и галлюциногеном, который производится из кустарников в Западной Африке. Затем перевел оплату за него, организовав его незаконное перемещение на территорию Российской Федерации из ЮАР через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. В комментариях к заказу Г. указал адрес своего проживания и свой номер телефона.

В октябре 2023 наркотическое средство массой 62,07 грамма было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками УФСБ. В почтовое отправление был помещен муляж наркотика. Получив информацию о поступлении заказа, Г. прибыл в отделение почтовой связи, где предъявил паспорт, заполнил документы, забрал посылку с муляжом, после чего был задержан силовиками. Желая избежать уголовной ответственности, Г. неоднократно предлагал сотруднику УФСБ взятку в размере 55 000 рублей путем перевода денежных средств на банковскую карту. Тот от денег отказался.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что в период с января 2022 по октябрь 2023 года на территории Калининградской области Г. приобрел части наркосодержащих растений конопли массой 120,09 грамма, которые хранил в своем автомобиле и по месту жительства.

В судебном заседании подсудимый частично признал вину только по эпизоду хранения частей растений.

Приговором Центрального районного суда по совокупности преступлений Г. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.