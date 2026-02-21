«Очистить крыши, максимально вывезти снег»: облвласти готовят регион к потеплению

В ближайшие дни Калининградскую область ожидаем потепление, которое вызовет массовое таяние снега и льда. Поэтиому муниципалитетам следует быть готовым к возможным паводкам и подтоплениям. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

«Заметно теплеет. Уже в ближайшие дни всё начнёт таять. По моему поручению профильные службы проверили все гидротехнические сооружения региона: насосные станции, ливнёвки, дамбы, гидроузлы, плотины и водосбросы. Подтвердили готовность к половодью и паводкам. Но все мы понимаем, что таяние снегов, учитывая суровость зимы, будет сильным. Вся нагрузка в городах и посёлках ляжет на сети», — отметил глава региона.

Поручил в ближайшие дни провести в муниципалитетах комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ещё раз проверить сооружения, определить проблемные участки возможных подтоплений. <...>Отдельная задача для глав — срочно очистить крыши и максимально вывезти снег с улиц, пока не началось активное таяние. На реках и озёрах из-за морозов сформировался прочный лёд — местами толще 30 см. Специалисты оценят обстановку, при необходимости лёд будем подрывать. Договорились с Балтфлотом, помогут«, — добавил Беспрозванных.

Глава региона подчеркнул, что муниципалитетам необходимо «уже сейчас подготовить технику, мобилизовать ресурсы и быть готовыми работать в круглосуточном режиме».

