Калининградка Екатерина Радышева выиграла первенство России по женской борьбе

Фото пресс-службы областного правительства
Фото пресс-службы областного правительства
Все новости по теме: Спорт

В Ульяновске завершилось первенство России по женской борьбе для спортсменок до 21 года. Победительницей турнира стала калининградка Екатерина Радышева. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Радышева выступала в весовой категории до 62 кг. В 1/8 финала она за 2 минуты 28 секунд со счётом 11:0 победила Алжану Абакарову из Дагестана. В следующем раунде соперница из Санкт-Петербурга Валерия Харюшева продержалась всего на 3 секунды дольше. Полина Посохова из Ростовской области также оказалась на лопатках после приёма калининградки, правда, только во втором периоде. В поединке за первое место Екатерина Радышева со счётом 12:3 уверенно победила представительницу Чувашии Марину Кердикоеву.

Как напоминают облвласти, в 2025 году Екатерина Радышева также одержала победу на первенстве страны, а затем выиграла бронзовую награду на турнире сильнейших девушек Европы в своей возрастной категории.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter