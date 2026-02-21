Калининградка Екатерина Радышева выиграла первенство России по женской борьбе

В Ульяновске завершилось первенство России по женской борьбе для спортсменок до 21 года. Победительницей турнира стала калининградка Екатерина Радышева. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Радышева выступала в весовой категории до 62 кг. В 1/8 финала она за 2 минуты 28 секунд со счётом 11:0 победила Алжану Абакарову из Дагестана. В следующем раунде соперница из Санкт-Петербурга Валерия Харюшева продержалась всего на 3 секунды дольше. Полина Посохова из Ростовской области также оказалась на лопатках после приёма калининградки, правда, только во втором периоде. В поединке за первое место Екатерина Радышева со счётом 12:3 уверенно победила представительницу Чувашии Марину Кердикоеву.

Как напоминают облвласти, в 2025 году Екатерина Радышева также одержала победу на первенстве страны, а затем выиграла бронзовую награду на турнире сильнейших девушек Европы в своей возрастной категории.