Облминздрав уточнил график работы медучреждений в праздничные дни февраля и марта

Министерство здравоохранения Калининградской области рассказало о работе подведомственных учреждений в праздничные выходные дни с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта 2026 года. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале ведомства.

Амбулаторно-поликлиническая служба региона будет функционировать по следующему графику:

• 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта — выходные дни;

• 21 февраля и 7 марта в поликлинических отделениях лечебных учреждений медицинская помощь будет оказываться силами дежурной службы и службы неотложной помощи.

При необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, 69.

Горячая линия 122, больницы и травматологические пункты работают в круглосуточном режиме. Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф также функционирует круглосуточно. Вызов скорой помощи можно осуществить по телефонам: 103 и 112.