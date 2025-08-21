При импорте 63 тонн риса из Индии в Калининградскую область нашли нарушения

Россельхознадзор выявил нарушения при импорте трёх партий пропаренного риса сорта «Басмати» из Индии общим весом в 63 тонны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники управления Россельхознадзора в ходе проведения документарного контроля партий установили, что два из трёх фитосанитарных сертификатов, которые сопровождали подкарантинную продукцию, недействительны. От всех партий отобрали пробы и направили в Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В ходе лабораторных исследований во всех 63 тоннах риса выявили остаточное количество действующих веществ пестицидов (карбендазим, тебуконазол, тиаметоксам, пропиконазол), которые использовались при выращивании.