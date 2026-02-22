«Локомотив» занял третье место в финале Кубка России

Фото: телеграм-канал ВК «Локомотив»
Фото: телеграм-канал ВК «Локомотив»
Все новости по теме: Локомотив

Калининградский «Локомотив» занял третье место в финальном этапе Кубка России по волейболу на снегу. Матч состоялся в воскресенье, 22 февраля. Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях.

Соперником «железнодорожниц» стал клуб «Динамо-Санкт-Петербург». Первая партия осталась за «Локомотивом» — 15:7. Во второй партии калининградки поставили точку со счётом 16:14 и получили бронзовые медали.

Победу в турнире одержала петербургская команда «Динамо-Аврора», обыграв «Спартак» из Брянской области с общим счётом 1:2.

