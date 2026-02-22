В Храброво предупредили о задержках рейсов 22 февраля

Из-за ввода временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла в расписание вылетов и прилетов в калининградском аэропорту Храброво произошли корректировки. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — добавили в Храброво.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт. Актуальная информация доступна на онлайн-табло, а также по телефону колл-центра +7 (4012) 550-550. Кроме того, уточнить данные можно у авиакомпаний — через официальные сайты и личные кабинеты бронирования.

Пресс-служба напомнила, что при задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами.