В Храброво предупредили о задержках рейсов 22 февраля

Из-за ввода временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла в расписание вылетов и прилетов в калининградском аэропорту Храброво произошли корректировки. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
