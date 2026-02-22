СМИ: пассажиры смогут вернуть билеты при задержке рейса более чем на 30 минут

Изменения в правилах авиаперевозок пассажиров вступают в силу в РФ с 1 марта, они расширяют возможности для вынужденного возврата билетов, а также фиксируют сроки обслуживания при задержках рейсов. В том числе можно будет вернуть невозвратные билеты при задержке рейса более чем на 30 минут или болезни близкого родственника, а также воспользоваться обратным билетом при опоздании на рейс «туда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

«Расширены основания для признания отказа от перевозки вынужденным: добавлены непредоставление пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете, неправильное оформление билета перевозчиком или уполномоченным агентом», — пояснили в министерстве.

Согласно приказу, основаниями для вынужденного возврата авиабилетов также являются задержка рейса более чем на 30 минут, вылет рейса раньше указанного времени, а также болезнь близкого родственника (ранее — члена семьи).

Как пояснил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, будет увеличен набор сведений о правилах применения тарифов, в том числе невозвратных, о правилах использования обратных билетов, если пассажир не явился на первый сегмент в перевозке. «Сейчас пассажир может уведомить авиакомпанию, что он намерен воспользоваться обратным билетом, но нет информации, как он это должен сделать. Соответственно, зачастую пассажиры, опоздав на рейс, теряли и обратный билет», — сказал эксперт.

Кроме того, в документе зафиксированы правила обслуживания пассажиров при задержках рейсов в части предоставления напитков, питания, размещения в гостиницах, уточнили в Минтрансе. Как говорится в приказе министерства, компании будут обязаны предоставить пассажирам питьевую воду в течение часа после двух часов ожидания посадки, горячее питание и напитки — в течение двух часов после первых четырех часов ожидания. Обеспечить размещение в гостинице нужно не позднее, чем в течение двух часов по истечении восьми часов ожидания начала посадки днем и не позднее двух часов по истечении шести часов ожидания ночью.

«Ранее бесплатные напитки предлагались через два часа задержки, горячее питание — через четыре часа. Теперь это три и шесть часов соответственно», — пояснил Пантелеев.

Помимо прочего, правила распространяют скидку в 50% на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям на детей, следующих в сопровождении любого взрослого при оформлении в одном бронировании, а также конкретизируют порядок размещения на соседних местах родителей с детьми до 12 лет, обязывая компании предоставлять соседние места семьям с двумя и более детьми. Соседними пассажирскими местами считаются места, находящиеся непосредственно рядом друг с другом в одном ряду, не разделенные проходом, а при большом количестве детей — места в одном ряду, разделенном проходом, или на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади.