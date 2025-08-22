Суд взыскал компенсацию с родителей девочки, избившей в санатории 11-летнего мальчика

По иску прокуратуры суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребенка, которого избили в детском санатории. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 3 октября 2024 года в ГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области» 11-летний мальчик, проходивший лечение, подвергся избиению со стороны других детей. Одной из нападавших ребенку были причинены травмы. По результатам проверки прокуратура области направила в суд исковое заявление о взыскании с учреждения, а также родителей несовершеннолетней, причинившей травмы, компенсации морального вреда.

Исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу несовершеннолетнего взыскано 200 тыс. рублей (по 100 тыс. рублей с каждого ответчика).