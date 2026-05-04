Россия объявила о перемирии 8 и 9 мая, предупредив Киев о последствиях его нарушения

По решению президента России Владимира Путина 8 и 9 мая будет объявлено перемирие «в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне». Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру. Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», — предупредили в военном ведомстве.

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — добавили в Минобороны РФ.


