Умер спецкор ТАСС по Калининградской области Александр Архипов

Умер специальный корреспондент ТАСС по Калининградской области Александр Архипов. Об этом информагентству сообщила его жена Оксана Бреславская.

Журналист скончался после продолжительной болезни. В июле Архипову исполнился 61 год. Он родился в Пионерском, закончил Камчатский государственный педагогический институт по направлению русский язык и литература. На Камчатке начал работу собственным корреспондентом ТАСС в 2001 году. В 2014-м вернулся в Калининградскую область, где продолжил работу спецкора информагентства. Архипов удостоился благодарности президента России, главы правительства страны, а также губернатора Калининградской области.

Новый Калининград выражает соболезнования родным и близким Александра Архипова.