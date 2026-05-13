Прохладный день перед новым потеплением: погода в Калининградской области 13 мая

В среду, 13 мая, в Калининградской области будет очередной прохладный и дождливый день, а постепенное потепление придет лишь с четверга (при этом дожди пока никуда не денутся).

По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается облачная с умеренными дождями погода, до +12°С (ночью температура может опуститься до +4°С) и пониженное давление — 749 мм ртутного столба. Ветер преимущественно слабый юго-западный (около 3 м/с), к ночи он сменится южным и усилится до 4 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает, что 13 мая будет облачно с прояснениями, временами дождь.

Ветер западный, юго-западный днем 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9°С в районе побережья и +13°С в восточной части региона (ночью она понизится до 4°С).

По прогнозу «Нового Калининграда», в среду в Калининграде с утра ожидается пасмурная погода, которая днём станет дождливой. Утром температура воздуха достигнет отметки +6,3°С, днём потеплеет до +10,2°С, а вечером воздух остынет до +8,8°С. Влажность будет на уровне 85%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС также обещают облачную с прояснениями погоду и временами дождь. Ветер западный днём 7-12 м/с. Температура воздуха днём +9...+13°С.

Паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» дает на 13 мая похожий прогноз и обещает, что уже с четверга в регионе будет заметно постепенное потепление.

«Утром на восходе +6...+8°C, к полудню в Калининграде и по области (за исключением побережья) потеплеет до +9...+11°C, облачно/облачно с прояснениями, временами не исключены слабые дожди. Днем в Калининграде и области +9...+12°C (у побережья +7...+9°C), облачно с прояснениями и временами ожидаются кратковременные дожди (в Калининграде, на западе и побережье наибольшая вероятность осадков в обеденные часы, около 13-15ч). Вечером +6...+8°C, переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди (особенно в северной и восточной части области). Ветер ночью, утром и днем западный/юго-западный, ночью и утром — слабый/умеренный (2-7 м/с), днем — умеренный (3-9 м/с), в порывах до 10-13 м/с, вечером переменный на южный/юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление 749-750 мм рт.ст.», — обещают метеоэксперты.