Ушел из жизни телеведущий Владимир Молчанов

Журналист и телеведущий Владимир Молчанов скончался на 76-м году жизни. Об этом утром 13 мая сообщил Союз журналистов России со ссылкой на друга и коллегу Молчанова Юрия Роста (он написал об этом в своем телеграм-канале еще в полночь).

«Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — написал Рост.

В беседе с ТАСС Рост пояснил, что произошедшее не стало для близких неожиданностью: «Нет, [это не было для нас неожиданностью]. Он болел довольно долго». По данным информагентств, журналист ушел из жизни 11 мая после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Владимир Молчанов, известен российским зрителям как автор и ведущий программ «До и после полуночи», «И дольше века», «Частная жизнь». Он является автором около двадцати документальных фильмов.