Власти Балтийского округа анонсировали завершение купального сезона

Все новости по теме: Пляжный вопрос

Купальный сезон в Балтийском округе завершится 31 августа. Решение было принято накануне на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает администрация Балтийска.

Как отметили власти, летний сезон в округе прошел с минимальным количеством несчастных случаев на воде. На побережье Балтийска этим летом утонул 1 человек. Для сравнения: в прошлом году в муниципалитете утонули 6 гостей города.

Напомним, в Калининграде купальный сезон официально продлится до конца сентября. В то же время, сроки могут быть подкорректированы в зависимости от погодных условий.

