Прокуратура нашла нарушения на детской площадке на ул. Суздальской в Калининграде (фото)

Прокуратура обнаружила нарушения при эксплуатации детской игровой площадки на улице Суздальской в Калининграде и потребовала их устранить. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о ненадлежащем состоянии оборудования площадки во дворе жилого дома. «Установлено, что на детской площадке расположено неисправное игровое оборудование, доступ к которому нему не ограничен, имеются дефекты ударопоглощающего покрытия, не проводилась ежегодная оценка технического состояния. Обслуживание детской площадки осуществляет управляющая организация ООО „Лучший дом Суздальская“. В связи с этим прокурор района внес представление директору управляющей организации», — отчитались в ведомстве.

В свою очередь руководитель управляющей компании «Лучший дом Суздальская» Влада Смирнова сообщила «Новому Калининграду», что в УК изначально были в курсе ситуации, однако решение проблемы затянулось по объективным причинам.

«С 2019 года на детские площадки распространяются требования безопасности, согласно которым ремонт оборудования могут осуществлять только специализированные организации, которые его устанавливали. На данной площадке около трех месяцев был неисправен один элемент, там отсутствовало пять ступенек для перехода с одного элемента на другой. Еще в мае мы направили обращение в организацию, ответственную за ремонт. Нам отвечали, что доставка с завода необходимых деталей задерживается. Есть подтверждающие письма, мы их передали прокуратуре. При этом УК все это время регулярно вешала предупреждающие таблички, устанавливала сигнальные ленты, чтобы кто-то из детей не залез, не поранился, не упал. Но сегодня мы устанавливаем табличку, завтра дети ее уже сорвали и выкинули. Буквально три дня назад приехали ребята-ремонтники, почти все восстановили, а детали, которые они еще не получили, ожидаем в начале сентября. От себя же мы делаем все, что должны: регулярно осматриваем детские площадки, фиксируем нарушения, фотографируем, пишем обращение, нам выставляют счета, мы оплачиваем — и ждем исполнения работ от подрядчика. Самостоятельно выполнять ремонт мы не имеем права», — прокомментировала директор УК.