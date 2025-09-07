РБК: рынок товаров и услуг для пожилых в России еще только формируется

«Серебряная» экономика становится глобальным трендом, пишет РБК. Однако в РФ рынок товаров и услуг для пожилых только формируется. Ключевая проблема — низкая покупательская способности.



Издание отмечает, что, по оценкам ООН, к 2050 году каждый пятый житель Земли будет старше 60 лет. В ряде развитых стран бизнес уже переориентируется на «серебряную» аудиторию. Япония, к примеру, лидирует в создании инновационных решений для пожилых — от продвинутой робототехники до спецсервисов.

«В России доля граждан 55+ уже достигла 30%. Однако рынок товаров и услуг для пожилых здесь только формируется. Ключевая проблема — низкая покупательная способность: средняя пенсия составляет 25,1 тыс. рублей, что в 4 раза меньше средней зарплаты», — пишет РБК.

Старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Мельникова отмечает, что поколение, рожденное в 1950-х, больше ориентировано на сбережения, чем на активное потребление.