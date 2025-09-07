РБК: рынок товаров и услуг для пожилых в России еще только формируется

Все новости по теме: Социальные проблемы

«Серебряная» экономика становится глобальным трендом, пишет РБК. Однако в РФ рынок товаров и услуг для пожилых только формируется. Ключевая проблема — низкая покупательская способности.

Издание отмечает, что, по оценкам ООН, к 2050 году каждый пятый житель Земли будет старше 60 лет. В ряде развитых стран бизнес уже переориентируется на «серебряную» аудиторию. Япония, к примеру, лидирует в создании инновационных решений для пожилых — от продвинутой робототехники до спецсервисов.

«В России доля граждан 55+ уже достигла 30%. Однако рынок товаров и услуг для пожилых здесь только формируется. Ключевая проблема — низкая покупательная способность: средняя пенсия составляет 25,1 тыс. рублей, что в 4 раза меньше средней зарплаты», — пишет РБК.

Старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Мельникова отмечает, что поколение, рожденное в 1950-х, больше ориентировано на сбережения, чем на активное потребление.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter