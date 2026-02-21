В Черняховске взыскали компенсацию с владельца собаки, укусившей 4-летнего ребенка

В Черняховске взыскали компенсацию с владельца собаки, укусившей 4-летнего ребенка

В Черняховске в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда, причиненного в результате нападения собаки. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В июне 2025 года во дворе жилого дома по ул. Гагарина в Черняховске 4-летнего мальчика укусила собака, принадлежащая местному жителю. Хозяин выгуливал животное без намордника и ошейника. В результате ребенку была причинена укушенная рана лица.

По иску прокурора города в пользу пострадавшего взыскано 150 тыс. рублей. Решение суда исполнено в полном объеме.


персональных данных

