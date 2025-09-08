В России ввели ГОСТ для туризма и сопутствующих услуг

Все новости по теме: Туризм

Росстандарт утвердил два новых национальных стандарта в сфере туризма, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Речь идет о ГОСТ Р 72261-2025 и ПНСТ 1017-2025, они будут носить добровольный характер. Документы вступят в действие с 1 июня 2026 года. Срок действия ПНСТ — до 1 июня 2028 года.

ГОСТ (межгосударственный стандарт«) «Туризм и сопутствующие услуги. Средства размещения. Общие требования» устанавливает единые требования к средствам размещения и к услугам, оказываемым в них. «Документ охватывает ключевые аспекты работы средств размещения: информационное обеспечение, состояние прилегающей территории, зданий и инженерных сетей, качество предоставляемых услуг, безопасность и охрану окружающей среды, а также требования к персоналу. Его использование позволяет повысить качество и безопасность услуг, сократить затраты на разработку внутренних регламентов и воспользоваться готовыми техническими решениями», — говорится в сообщении Росстандарта.

Новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ) «Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов туристской индустрии для приема иностранных туристов» охватывает средства размещения и объекты национального питания, а также транспортную логистику и туристские организации. Документ содержит рекомендации по адаптации сервиса с учетом языковых, культурных и бытовых особенностей иностранных туристов.

«Особое внимание в стандарте уделено туристам из Китая: от языковой навигации и удобства оплаты до учета предпочтений в питании, проживании и использовании цифровых сервисов», — отмечается в сообщении.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter