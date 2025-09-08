В России ввели ГОСТ для туризма и сопутствующих услуг

Росстандарт утвердил два новых национальных стандарта в сфере туризма, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Речь идет о ГОСТ Р 72261-2025 и ПНСТ 1017-2025, они будут носить добровольный характер. Документы вступят в действие с 1 июня 2026 года. Срок действия ПНСТ — до 1 июня 2028 года.

ГОСТ (межгосударственный стандарт«) «Туризм и сопутствующие услуги. Средства размещения. Общие требования» устанавливает единые требования к средствам размещения и к услугам, оказываемым в них. «Документ охватывает ключевые аспекты работы средств размещения: информационное обеспечение, состояние прилегающей территории, зданий и инженерных сетей, качество предоставляемых услуг, безопасность и охрану окружающей среды, а также требования к персоналу. Его использование позволяет повысить качество и безопасность услуг, сократить затраты на разработку внутренних регламентов и воспользоваться готовыми техническими решениями», — говорится в сообщении Росстандарта.

Новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ) «Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов туристской индустрии для приема иностранных туристов» охватывает средства размещения и объекты национального питания, а также транспортную логистику и туристские организации. Документ содержит рекомендации по адаптации сервиса с учетом языковых, культурных и бытовых особенностей иностранных туристов.

«Особое внимание в стандарте уделено туристам из Китая: от языковой навигации и удобства оплаты до учета предпочтений в питании, проживании и использовании цифровых сервисов», — отмечается в сообщении.



