В Калининграде завели дело против россиянина, переводившего деньги на Украину

Все новости по теме: Госизмена и шпионаж

Управление ФСБ по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении россиянина 1994 года рождения, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, который осуществлял неоднократные денежные переводы на счета украинских организаций, оказывающих финансовую поддержку ВС Украины в деятельности против безопасности РФ», — говорится в сообщении ФСБ.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. За совершение преступления (ст. 275 УК РФ «Государственная измена») предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter