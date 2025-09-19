В Калининграде завели дело против россиянина, переводившего деньги на Украину

Управление ФСБ по Калининградской области возбудило уголовное дело в отношении россиянина 1994 года рождения, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, который осуществлял неоднократные денежные переводы на счета украинских организаций, оказывающих финансовую поддержку ВС Украины в деятельности против безопасности РФ», — говорится в сообщении ФСБ.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. За совершение преступления (ст. 275 УК РФ «Государственная измена») предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.