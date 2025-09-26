Дятлова о брусчатке на Галицкого: «Мы её чуть-чуть переложим»

Брусчатку на улице Галицкого все-таки будут перекладывать, но не полностью. О том, что противоположные по смыслу комментарии о судьбе мостовой, полученные «Новым Калининградом» от двух комитетов мэрии города, не противоречат друг другу, в пятницу, 26 сентября, рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Правы и один, и другой. Я объясню, почему, — сообщила Дятлова. — Нам необходимо привести в порядок улицу Галицкого. На указанном участке сегодня нет сетей ливневой канализации, там нам нужно прокладывать электрический кабель.Что мы будем делать? Мы сделали обследование данного участка и выяснили, что там есть достаточно большие отклонения от нормативов. Дорога там сделана в виде яйца, уровень дороги в центре проезжей части не соотвествтует уровню у бортового камня. Что мы будем делать? Прокладка коммуникаций будет максимально убрана из-под брусчатки и вынесена в зону тротуара. Мы немного зайдём на брусчатку, чтобы с краёв чуть-чуть переложить и приблизиться к нормативу».

Задача дорожников, как уверяет Дятлова, «не трогать основное тело брусчатки».

«Мы должны пройти по той грани, чтобы сохранить то, что является наследием, и сделать дорогу безопасной. Каждый наш комитет отвечал через свою призму. Транспортники писали, что им нужно будет сделать правильные примыкания к бортовому камню, но основное тело мы постараемся минимально затронуть, чтобы оставить дорогу в том виде, в котором она есть», — заключила Дятлова.

В начале сентября 2025 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время рабочего выезда сообщила журналистам о том, что сохранение брусчатки на ул. Галицкого во время запланированного капремонта подразумевает её перекладку. В проектной документации были указаны такие виды работ как «устройство проезжей части из брусчатого камня (б/у)» и «устройство тротуара из исторических элементов из натурального камня, тип „Кошачьи головы“ (б/у)».

Контракт на ремонт ул. Галицкого власти заключили с компанией «Мосинжиниринг» 15 сентября. Согласно информации портала госзакупок, в аукционе участвовали две компании. Победитель снизил начальную стоимость с 180 622 551 до 179 719 438 рублей. Срок исполнения контракта — 2 июля 2026 года.

В середине ноября 2023 года экс-губернатор Антон Алиханов, узнав о планах городских властей снять брусчатку на ул. Радищева и Галицкого, предложил не трогать мощение. В июне 2025-го Елена Дятлова сообщила журналистам, что брусчатку на обеих улицах всё-таки планируют снять. Позднее сити-менеджер уточнила, что окончательное решение по улице Галицкого ещё не принято. В конце июля губернатор Алексей Беспрозванных пообещал не снимать мощение. В августе информация о соответствующем решении была размещена в Telegram-канале горадминистрации, однако когда журналисты напомнили об этом Дятловой, она посоветовала верить первоисточникам и ознакомиться с проектной документацией на портале госзакупок.