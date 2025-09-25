Зеленоградцы пожаловались на проблему с продуктами из-за переизбытка туристов

Муниципалитеты

Власти Зеленоградска провели проверку по обращению местной жительницы, пожаловавшейся на нехватку продуктов в магазинах из-за наплыва туристов. Об этом сообщает телеграм-канал газеты «Волна».

«В Зелике жить стало невозможно, мусора горы, центр в пробках, а в продуктовых отсутствуют сыр, хлеб и молочка: туристы всё съели!» — сообщила местная жительница Елена. В администрации муниципалитета, в свою очередь заявили, что «промониторили» ситуацию в торговых точках Зеленоградска и дефицита указанных продуктов не выявили. 

Отметим, что подписчики телеграм-канала «Волны» в комментариях посоветовали зеленоградским чиновникам провести мониторинг в вечернее время: «Вечерком нужно по магазинам ходить, часов в пять-шесть, когда с прилавков все сметается».

