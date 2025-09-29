МЧС предупреждает о всероссийской плановой проверке систем оповещения населения

1 октября во всех субъектах Российской Федерации пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Об этом сообщает МЧС.

«В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. <…> Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации», — уточнили в МЧС.

Предыдущий тестовый запуск систем оповещения осуществлялся в марте этого года.