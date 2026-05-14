Публицист Хазин: ЕС может блокировать Калининград, чтобы отдать России Восточную Европу

Российский публицист, экономист и видеоблогер Михаил Хазин высказал мнение, что Евросоюз рассматривает вариант заблокировать Калининградскую область, чтобы в перспективе отдать России страны Восточной Европы. Об этом Хазин сказал в беседе с литовским журналистом Айнисом Петкусом.

«Данные по экономике Евросоюза и Великобритании последние недели показывают состояние, которое лучше всего описывается словом „обвал“. У них не хватит ресурсов до 2030 года, — считает Хазин. — Я не исключаю, что этот обвал связан с тем, что они переключили энергомощности на оборонку, в результате обычная экономика стала резко проседать, энергомощностей нет».

Поэтому, отметил экономист, вести полноценную войну Евросоюз не сможет, элиты в ЕС и Великобритании должны уйти. «Дело в том, что в этой ситуации они не могут начинать войну с Россией. Они могут устроить только локальные конфликты и провокации. Типа блокады Калининграда. Сделают они это качественно, на своём уровне, то есть это всё будет изображено, будто железная дорога через Литву сломается, — сказал Хазин. — Это не будет какой-то подрыв, она просто сломается. Они уже как бы попробовали это... Поезда ходить не могут. И они начнут, грубо говоря, хватать два из трёх судов, которые идут в Калининград. И закроют воздушное пространство. Скажут: „Вот в связи с тем, что возят не то, мы не можем допустить, потому что они могут везти в гражданских самолётах ракеты“».

Хазин высказал предположение, что элиты ЕС рассчитывают на то, что в результате таких действий Россия «начнёт пробивать Сувалкский коридор», что приведет к боевым действиям. При этом реальный план начала таких действий у элит Евросоюза, полагает публицист, заключается в том, чтобы «сплавить России Восточную Европу»: «В первую очередь Прибалтику, а может быть, даже Финляндию. А потом, соответственно, Восточную Европу от Польши до Болгарии. В расчёте на то, что Россия будет тратить сумасшедшие ресурсы на подавление там сопротивления, терактов, на партизанскую войну, ну и на всё остальное. И, соответственно, уйдёт с южного направления, каспийского направления и так далее».

Также Хазин предположил, что на границе с Литвой будет поставлен забор, а странам будет предъявлено: «Ребята, вы хотите, чтобы мы вам как-то помогли? Пожалуйста. Вот вам список из семидесяти пунктов, среди которых — вывод баз, отмена закона об оккупации, освобождение всех, кто был по этому закону осуждён, полная компенсация этим людям, полное восстановление гражданских прав, выплата компенсаций, принятие русского языка и т. д.».

Говоря о сроках подобного сценария, Хазин добавил, что поскольку спад экономики в ЕС ускоряется и инфляция растёт, «современные элиты Евросоюза не доживут до осени». «Или они должны обострить ситуацию — организовать блокаду Калининграда, или они должны уйти», — сказал публицист.

