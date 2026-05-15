До +22°С, возможны дожди и грозы: погода в Калининградской области 15 мая

В пятницу, 15 мая, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днём +20°С, ночью столбик термометра местами опустится до +7°С. Скорость ветра составит от 1 до 5 м/с с порывами до 12 м/с, направление — восток. Атмосферное давление достигнет отметки 752 мм рт. ст. Относительная влажность 86%. Температура воды: +7.2°. Продолжительность светового дня — 16 часов и 4 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +17°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. В ночные часы на побережье +9°С. На остальной территории региона днём +19...+22°С, ночью — +5...+6°С. Пройдут умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается переменная облачность. Днём и вечером пройдут дожди. Утром температура воздуха достигнет отметки +13°С, днём потеплеет до +18,7°С, вечером похолодает до +15,9°С. Влажность — до 81%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днём +17...+22°С. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром потеплеет от +4...+7°C на восходе до +16...+18°C к полудню в Калининграде и области и до +12...+15°C у побережья. В Калининграде и на западе области ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди (особенно у побережья), на остальной части региона — малооблачно, без осадков. Днём в Калининграде и области до +17...+19°C (в континентальной части области до +20°C), у морского побережья +12...+16°C, переменная облачность, на западе региона (Багратионовский, Гурьевский, Зеленоградский, Полесский, Славский, Гвардейский районы) временами возможны дожди, не исключены грозы. Вечером похолодает от +12...+15°C на закате (на востоке от +15...+17°C) до +10...+14°C к полуночи, облачно с прояснениями, в Калининграде, западной, центральной, северной и южной частях региона временами возможны дожди, не исключены грозы. Наименьшая вероятность осадков на востоке региона (Озёрский, Нестеровский, Гусевский, Краснознаменский районы). Ветер южный и юго-восточный, ночью и утром — слабый (1-5 м/с), днём и вечером — умеренный (3-9 м/с), порывистый.