Погода в Калининградской области 12 октября

Днём в воскресенье, 12 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +14°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду, атмосферное давление 762 мм рт. ст.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +12°С, ночью +11°С, небольшой дождь, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +15°С, ночью +7°С, также вероятны дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, утром небольшой дождь. Температура утром +13°С, днём +14°С, вечером +8°С, ветер северный, северо-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 760 мм рт. ст.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в воскресенье днём в Калининграде и области +11...+14°C. До обеда — облачно/облачно с прояснениями, временами возможны слабые/умеренные дожди. Наименьшая вероятность осадков — на побережье. После обеда — переменная облачность, без существенных осадков. Вечером (после 18-19 ч.) похолодает до +6...+9°C, переменная облачность, ожидаются интенсивные заряды ливня/крупы у побережья, в северной и западной частях региона (Куршская коса, Зеленоградский, Полесский, Славский, Гурьевский районы, возможно и в Калининграде). Ветер ночью и утром — западный/юго-западный, днем и вечером — северо-западный/северный, в Калининграде и области: ночью и утром — умеренный (3-7 м/с), днем и вечером — свежий/сильный (5-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с. На побережье ветер в течение суток сильный (6-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с, днем местами до 17-18 м/с (вдоль участка Светлогорск-Куршская коса). Атмосферное давление будет повышаться с 761 до 765 мм рт.ст.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 3 м.