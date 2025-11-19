Кабмин ожидает дальнейшего снижения цен на АЗС

Рынок топлива России стабилизировался, оптовые цены сейчас идут вниз, в том числе из-за мер кабмина и влияния сезонных факторов. Правительство РФ фиксирует снижения цен на независимых АЗС и ждет их дальнейшего падения на розничном рынке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

«Мы закрыли экспорт. Во-вторых, у нас сезонное снижение спроса. В-третьих, предприятия выходят из ремонтов, то есть увеличивается объем производства. Ситуация стабильная. Цены оптовые скорректировались вниз, — сказал он. — Частично уже цены скорректировались на заправках вниз. Уверен, что и дальше будут корректироваться вслед за оптовыми ценами. Это тоже носит инерционный характер. Мы видим, что уже на независимых заправках цены пошли вниз».

Рост цен замедлился, топливо есть: как изменилась ситуация на АЗС в Калининграде

Напомним, что 25 сентября власти РФ признали, что в настоящее время в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. При этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов заверил, что крупные компании, поставляющие топливо в регион, в настоящее время не испытывают трудностей с доставкой, а власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива и в дальнейшем. Отсутствие бензина марки Аи-92 на некоторых заправках в мининфраструктуры объяснили «нарушением ритмичности поставок». 4 октября в правительстве Калининградской области был создан оперштаб для решения вопросов, связанных с обеспечением региона топливом.

В конце сентября Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 года включительно. Он касается всех экспортеров. Новак заявлял, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Он уточнял, что запрет на экспорт бензина не касается поставок по межправительственным соглашениям. В конце октября сообщалось, что Минэнерго ждет стабилизации рынка топлива в России с начала сезона спада спроса, который обычно приходится на октябрь-ноябрь, а также накопления запасов.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!