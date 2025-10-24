Концессионер школы на Левитана обжаловал решение суда в последний день

Концессионер недостроенной школы на ул. Левитана в Калининграде обжаловал решение суда в последний возможный для этого день. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Я рассказывала о том, что мы ждём решения суда, вступившего в законную силу. Т.к. это суд первой инстанции, то решение суда вступает в законную силу только если вторая сторона не будет обжаловать. К сожалению, ровно в последний день, 16 октября, концессионер — ООО „Школа на Юго-востоке Калининграда“ — воспользовался своим правом, и в последний день была подана апелляционная жалоба на указанное решение суда первой инстанции. В настоящий момент дата и время судебного заседания по рассмотрению жалобы не назначены, т.е. мы сейчас ожидаем, будет ли принята эта жалоба к рассмотрению. И если она будет принята, то нас ждут ещё судебные заседания апелляционной инстанции. Проходить они будут в Санкт-Петербурге», — рассказала Дятлова.

По её словам, предугадать, сколько ещё продлится судебный процесс, сейчас сложно. «Судя по тому, что апелляционная жалоба была подана в последний день, я допускаю, что, возможно, будут и в ходе судебных заседаний предприняты действия, которые будут затягивать суд. Но ещё раз говорю, что этот объект для нас является объектом пристального внимания, поэтому сделаем всё возможное, невозможное и даже немного больше, чтобы как можно быстрее получить недостроенный объект в муниципальную собственность и возобновить строительство школы», — заявила сити-менеджер, пообещав и далее информировать жителей города о ходе судебного разбирательства.

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана на 1,1 тыс. мест Елена Дятлова сообщила в мае 2022 года. В январе 2023-го стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. В феврале того же года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова». О том, что власти и концессионер находятся в судах, стало известно в январе этого года.

Строительство школы, которое реализуется в рамках национального проекта «Образование», в связи с отставанием от графика находится на контроле прокуратуры. Как заявляла ранее Елена Дятлова, начать достраивать школу власти смогут не раньше 2026 года.

В ходе заседания бюджетного комитета Законодательного собрания Калининградской области 21 мая спикер парламента Андрей Кропоткин отметил, что концессия является неудачной формой строительства школ.

В августе 2025 года министр образования Светлана Трусенева сообщила, что школа на ул. Левитана первой из концессионных школ региона «подходит к финишу» судебных разбирательств.

В сентябре 2025 года было вынесено решение суда первой инстанции, которое полностью удовлетворило требования администрации Калининграда к концессионеру. Горвласти добивались разрыва концессионного соглашения от 22 апреля 2022 года, а также взыскания денежных средств в виде капитального гранта в размере 396,4 млн руб., неустойки 2,98 млн руб., расходов на проведение судебной экспертизы 1,7 млн руб. и госпошлины на 2,57 млн руб. (всего 403,65 млн рублей).

Кроме того, администрация добивалась расторжения договора аренды земельного участка 39:15:141717:979 от 13 июля 2022 года, на котором находится недострой школы, и признания права собственности городского округа «Город Калининград» на объект незавершенного строительства со степенью готовности 9,77%.

В сентябре прокуратура Московского района Калининграда провела проверку исполнения законодательства при расходовании денежных средств, выделенных на строительство школы на ул. Левитана. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств.

В суде первой инстанции власти Калининграда находились больше года.

Получить комментарий у ООО «Школа на Юго-Востоке Калининграда» «Новому Калининграду» не удалось.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!