В Холмогоровке разрешили вырубить 48 деревьев ради детской площадки

Схема компенсационного озеленения: сайт администрации Зеленоградского округа
Власти Зеленоградского округа одобрили вырубку деревьев в посёлке Холмогоровка для благоустройства детской площадки. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.

Порубочный билет выдан «Службе заказчика» 24 октября 2025 года и действует до 1 мая 2026-го. Вырубка запланирована на ул. Молодёжной — на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060701:1221. Сносу подлежат 48 деревьев и один кустарник. Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 43 деревьев и одного кустарника на ул. Новостроевской, на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060701. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 726 365 рублей. Вырубить планируют дубы, тополя, клёны, бук и другие породы деревьев, а посадить — остролистные клёны и боярышник «Полс Скарлет».

В 2023 году жители Холмогоровки обращались к губернатору с просьбой не строить в посёлке новые дома до тех пор, пока не будет обеспечена необходимая социальная инфраструктура.

