Строительство школы на ул. Мариенко планируют «жёстко контролировать» (фото)

Готовность школы на ул. Мариенко в Калининграде составляет 6%. Сроки строительства объекта необходимо «жёстко контролировать» и рассмотреть возможность их сокращения. Такое мнение высказал губернатор Алексей Беспрозванных во время визита на стройплощадку.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, решение о строительстве нового учебного учреждения было принято в связи с тем, что район улицы Артиллерийской продолжает активно застраиваться и, несмотря на ввод в эксплуатацию новой школы и трёх детских садов (на улицах Героя России Мариенко, Артиллерийской, Орудийной), сохраняется большая потребность в местах.

«Мы это видим не только по официальным данным о тех детях, которые у нас состоят на учёте, но и по количеству жалоб в социальных сетях, которые поступают в период комплектования учебных заведений на новый учебный год. Семьи с детьми очень ждут эту школу, поэтому очень важно жёстко контролировать все этапы строительства, не только не допуская срыва сроков выполнения контракта, но и рассмотреть вопрос сокращения срока проведения работ», — сказал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На объекте задействовано 60 рабочих, 16 единиц техники (шесть экскаваторов, семь самосвалов, два башенных крана, автомобильный кран). Все работы проводятся в соответствии с утверждённым графиком, добавили в пресс-службе.

О том, что под школу на ул. Мариенко выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года. В том же году начали проектирование. За основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной, однако во время подготовки документации изменилось законодательство, поэтому земельный участок пришлось укрупнять и разрабатывать новый проект. Работы выполняла компания «Асгард» и должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не случилось. Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей.

В марте 2025 года пресс-служба горадминистрации сообщила, что под школу выделен участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 (за филиалом Нахимовского училища) площадью 51 243 кв. метра, принадлежавший ранее Минобороны РФ. В апреле проект получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Пройти её удалось в конце июня.

Как сообщала ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова, открытие школы намечено на 1 сентября 2027 года, однако дата будет актуальна только в том случае, если «у нас не будет проблем и с подрядной организацией».

Ранее также сообщалось о том, что школа на ул. Мариенко, как и здание на Благовещенской, должна стать корпусом школы № 58 на ул. Артиллерийской. Однако в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» Елена Дятлова отметила, что окончательное решение на этот счёт ещё не принято.