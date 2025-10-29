Строительство школы на ул. Мариенко планируют «жёстко контролировать» (фото)

Готовность школы на ул. Мариенко в Калининграде составляет 6%. Сроки строительства объекта необходимо «жёстко контролировать» и рассмотреть возможность их сокращения. Такое мнение высказал губернатор Алексей Беспрозванных во время визита на стройплощадку.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, решение о строительстве нового учебного учреждения было принято в связи с тем, что район улицы Артиллерийской продолжает активно застраиваться и, несмотря на ввод в эксплуатацию новой школы и трёх детских садов (на улицах Героя России Мариенко, Артиллерийской, Орудийной), сохраняется большая потребность в местах.
«Мы это видим не только по официальным данным о тех детях, которые у нас состоят на учёте, но и по количеству жалоб в социальных сетях, которые поступают в период комплектования учебных заведений на новый учебный год. Семьи с детьми очень ждут эту школу, поэтому очень важно жёстко контролировать все этапы строительства, не только не допуская срыва сроков выполнения контракта, но и рассмотреть вопрос сокращения срока проведения работ», — сказал губернатор.
На объекте задействовано 60 рабочих, 16 единиц техники (шесть экскаваторов, семь самосвалов, два башенных крана, автомобильный кран). Все работы проводятся в соответствии с утверждённым графиком, добавили в пресс-службе.
О том, что под школу на ул. Мариенко выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года. В том же году начали проектирование. За основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной, однако во время подготовки документации изменилось законодательство, поэтому земельный участок пришлось укрупнять и разрабатывать новый проект. Работы выполняла компания «Асгард» и должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не случилось. Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей.
В марте 2025 года пресс-служба горадминистрации сообщила, что под школу выделен участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 (за филиалом Нахимовского училища) площадью 51 243 кв. метра, принадлежавший ранее Минобороны РФ. В апреле проект получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Пройти её удалось в конце июня.
Как сообщала ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова, открытие школы намечено на 1 сентября 2027 года, однако дата будет актуальна только в том случае, если «у нас не будет проблем и с подрядной организацией».
Ранее также сообщалось о том, что школа на ул. Мариенко, как и здание на Благовещенской, должна стать корпусом школы № 58 на ул. Артиллерийской. Однако в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» Елена Дятлова отметила, что окончательное решение на этот счёт ещё не принято.В школе планируют оборудовать 70 классных кабинетов, общественные пространства, библиотеку, видеотеку, две столовые (почти на 900 человек), зрительный зал, два спортзала, спортивные площадки на улице, теплицу и лабораторию природы. В четырехэтажном здании также установят пандусы и лифты. На подземном этаже предусмотрено укрытие на 550 человек. Компания «Чистоград» стала единственным участником торгов на строительство школы на ул. Мариенко. Контракт с ней заключили по максимальной стоимости — 4 274 315 789 рублей. На строительно-монтажные работы отводится 798 дней, на ввод объекта в эксплуатацию — 30.