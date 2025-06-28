Елена Дятлова показала, как будет выглядеть новая школа на ул. Мариенко (фото)

Глава городской администрации Елена Дятлова показала, как будет выглядеть новая школа на ул. Героя России Мариенко. Изображения были опубликована в её телеграм-канале.

«Изначально планировали воспользоваться готовым проектом школы на Рассветной, но пока готовили документацию, изменилось законодательство, поэтому земельный участок пришлось укрупнять и разрабатывать новый проект», — отметила она. Это решение позволило увеличить вместимость до 1725 человек.

В школе будет оборудовано 70 классных кабинетов, общественные пространства, библиотеку, видеотеку, две столовые (почти на 900 человек), зрительный зал, два спортзала, спортивные площадки на улице, теплицу и лабораторию природы. В четырехэтажном здании также установят пандусы и лифты. На подземном этаже разместится укрытие на 550 человек.

«С точки зрения строительства объект сложный, поэтому срок исполнения контракта чуть больше 2 лет, но он очень нужен этому активно развивающемуся микрорайона», — добавила Дятлова.

О том, что под школу на ул. Мариенко выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года. В том же году начали проектирование, за основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной. Работы выполняла компания «Асгард» и должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не случилось. Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей.

В марте 2025 года пресс-служба горадминистрации сообщила, что под школу выделен участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 (за филиалом Нахимовского училища) площадью 51 243 кв. метра, принадлежавший ранее Минобороны РФ. В апреле проект получил отрицательное заключение государственной экспертизы. В мае стало известно, что власти Калининграда рассчитывают получить положительное заключение госэкспертизы в июне. В конце июня проект прошёл госэкспертизу.

Как сообщала ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова, начать строительство планируют в августе текущего года, а открытие школы намечено на 1 сентября 2027 года, однако дата будет актуальна только в том случае, если «у нас не будет проблем и с подрядной организацией».

В конце июня 2025 года стало известно, что на строительство школы на ул. горвласти выделяют 4,2 млрд руб. Начало строительства запланировано на август 2025 года, а его завершение — на октябрь 2027-го.

Ранее также сообщалось о том, что школа на ул. Мариенко, как и здание на Благовещенской, должна стать корпусом школы № 58 на ул. Артиллерийской. Однако в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» Елена Дятлова отметила, что окончательное решение на этот счёт ещё не принято.