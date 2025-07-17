Контракт на строительство школы на ул. Мариенко заключают по максимальной цене (фото)

Контракт на строительство школы на ул. Мариенко заключают по максимальной цене (фото)
Участок, на котором планируют построить школу. Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Власти Калининграда нашли подрядчика для строительства школы на ул. Героя России Мариенко. Стоимость работ не удалось снизить во время торгов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На участие в торгах была подана одна заявка. Согласно решению комиссии, она соответствует необходимым требованиям. Название компании, с которой планируется заключить контракт, на момент подготовки материала на сайте указано не было.

Работы будут выполняться по максимальной стоимости — 4 274 315 789 рублей.

Начать возведение объекта необходимо сразу после заключения контракта. На строительно-монтажные работы отводится 798 дней, на ввод объекта в эксплуатацию — 30.

О том, что под школу на ул. Мариенко выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года. В том же году начали проектирование. За основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной, однако во время подготовки документации изменилось законодательство, поэтому земельный участок пришлось укрупнять и разрабатывать новый проект. Работы выполняла компания «Асгард» и должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не случилось. Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей.

В марте 2025 года пресс-служба горадминистрации сообщила, что под школу выделен участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 (за филиалом Нахимовского училища) площадью 51 243 кв. метра, принадлежавший ранее Минобороны РФ. В апреле проект получил отрицательное заключение государственной экспертизы. В мае стало известно, что власти Калининграда рассчитывают получить положительное заключение госэкспертизы в июне. В конце июня проект прошёл госэкспертизу.

Как сообщала ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова, начать строительство планируют в августе текущего года, а открытие школы намечено на 1 сентября 2027 года, однако дата будет актуальна только в том случае, если «у нас не будет проблем и с подрядной организацией».

Ранее также сообщалось о том, что школа на ул. Мариенко, как и здание на Благовещенской, должна стать корпусом школы № 58 на ул. Артиллерийской. Однако в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» Елена Дятлова отметила, что окончательное решение на этот счёт ещё не принято.

В школе планируют оборудовать 70 классных кабинетов, общественные пространства, библиотеку, видеотеку, две столовые (почти на 900 человек), зрительный зал, два спортзала, спортивные площадки на улице, теплицу и лабораторию природы. В четырехэтажном здании также установят пандусы и лифты. На подземном этаже предусмотрено укрытие на 550 человек. Школа будет рассчитана на 1725 мест.


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