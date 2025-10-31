На содержание автодорог и мостовых сооружений в регионе направляют 140 млн

Управление дорожного хозяйства Калининградской области выделяет 140 млн рублей на содержание автодорог регионального и межмуниципального значения, а также мостовых сооружений и разводных мостов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 7 ноября, итоги подведут 11 ноября. Контракт вступает в силу со дня заключения и действует до 31 декабря 2027 года.

В перечне искусственных сооружений (мостовых сооружений и разводных мостов) указано 657 объектов. В рамках работ также необходимо установить 100 дорожных знаков.

